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Neon-W Icon Pack

Neon-W Icon Pack 2.2

Неон, чистые линии и 4500+ иконок, от которых экран загорается по-новому
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Версия:
2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhunktasticDesigns
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Neon-W Icon Pack — это чистый стиль с яркими акцентами. Более 4500 иконок в HD-качестве, каждая — с тонкой подсветкой, контурной графикой и чётким контрастом. Выглядит современно, не перегружено и идеально для тех, кто любит минимализм с характером. Всё маскируется автоматически, чтобы даже нестандартные иконки не выбивались из общего вида.


В комплекте — 172 HD-обоя из облака, несколько альтернативных иконок на выбор и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Go, Apex, Smart, Solo и другими. Настраивается быстро, обновляется регулярно. Отличный выбор, если хочешь, чтобы интерфейс был не просто аккуратным, а немного светился изнутри.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Neon-W Icon Pack 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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