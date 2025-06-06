Neon-W Icon Pack 2.2
Неон, чистые линии и 4500+ иконок, от которых экран загорается по-новому
Neon-W Icon Pack — это чистый стиль с яркими акцентами. Более 4500 иконок в HD-качестве, каждая — с тонкой подсветкой, контурной графикой и чётким контрастом. Выглядит современно, не перегружено и идеально для тех, кто любит минимализм с характером. Всё маскируется автоматически, чтобы даже нестандартные иконки не выбивались из общего вида.
В комплекте — 172 HD-обоя из облака, несколько альтернативных иконок на выбор и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Go, Apex, Smart, Solo и другими. Настраивается быстро, обновляется регулярно. Отличный выбор, если хочешь, чтобы интерфейс был не просто аккуратным, а немного светился изнутри.
Полная версия
Скачать Neon-W Icon Pack v2.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.