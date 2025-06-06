Описание

Neon-W Icon Pack — это чистый стиль с яркими акцентами. Более 4500 иконок в HD-качестве, каждая — с тонкой подсветкой, контурной графикой и чётким контрастом. Выглядит современно, не перегружено и идеально для тех, кто любит минимализм с характером. Всё маскируется автоматически, чтобы даже нестандартные иконки не выбивались из общего вида.





В комплекте — 172 HD-обоя из облака, несколько альтернативных иконок на выбор и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Go, Apex, Smart, Solo и другими. Настраивается быстро, обновляется регулярно. Отличный выбор, если хочешь, чтобы интерфейс был не просто аккуратным, а немного светился изнутри.