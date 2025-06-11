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Linea - Icon Pack

Linea - Icon Pack 68

Чистые линии, чёткие углы и цвета, которые идеально ложатся на любой фон
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Версия:
68
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GomoTheGom
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Linea – Icon Pack — это набор иконок с квадратной формой и аккуратной цветовой палитрой, который делает интерфейс телефона стильным и цельным. Иконки сочетаются с любыми обоями — от тёмных до минималистичных — и создают ощущение порядка без перегрузки. Всё выглядит ровно, сбалансировано и современно.


Пакет включает сотни иконок, автоматически обновляется и позволяет отправлять запросы на недостающие значки. Поддерживаются популярные лаунчеры, а установка происходит в один клик. Подойдёт тем, кто хочет освежить экран — чётко, аккуратно и без лишнего визуального шума.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Linea - Icon Pack v68 MOD APK

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Скачать Linea - Icon Pack 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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