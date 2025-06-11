Описание

Linea – Icon Pack — это набор иконок с квадратной формой и аккуратной цветовой палитрой, который делает интерфейс телефона стильным и цельным. Иконки сочетаются с любыми обоями — от тёмных до минималистичных — и создают ощущение порядка без перегрузки. Всё выглядит ровно, сбалансировано и современно.





Пакет включает сотни иконок, автоматически обновляется и позволяет отправлять запросы на недостающие значки. Поддерживаются популярные лаунчеры, а установка происходит в один клик. Подойдёт тем, кто хочет освежить экран — чётко, аккуратно и без лишнего визуального шума.