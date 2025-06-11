Linea - Icon Pack 68
Чистые линии, чёткие углы и цвета, которые идеально ложатся на любой фон
Linea – Icon Pack — это набор иконок с квадратной формой и аккуратной цветовой палитрой, который делает интерфейс телефона стильным и цельным. Иконки сочетаются с любыми обоями — от тёмных до минималистичных — и создают ощущение порядка без перегрузки. Всё выглядит ровно, сбалансировано и современно.
Пакет включает сотни иконок, автоматически обновляется и позволяет отправлять запросы на недостающие значки. Поддерживаются популярные лаунчеры, а установка происходит в один клик. Подойдёт тем, кто хочет освежить экран — чётко, аккуратно и без лишнего визуального шума.
Полная версия
Скачать Linea - Icon Pack v68 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.