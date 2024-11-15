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OneMax 6 - Icon Pack (Round)

OneMax 6 - Icon Pack (Round) 4.4

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Версия:
4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

OneMax 6 – Icon Pack (Round) предлагает идеальное решение для тех, кто ищет свежий и современный способ персонализировать интерфейс своего устройства. Этот набор круглых иконок не только обновляет внешний вид телефона, но и позволяет подчеркнуть уникальный стиль пользователя. OneMax 6 сочетает в себе модный дизайн и функциональность, создавая гармоничную и привлекательную эстетику.


Круглый стиль иконок обеспечивает мягкий и сбалансированный визуальный эффект, а яркие цвета и плавные линии добавляют динамичности интерфейсу. Благодаря такому дизайну экран становится более живым и выразительным, сохраняя при этом минималистичную изящность. Настройте свой пользовательский интерфейс с помощью OneMax 6 и превратите каждое взаимодействие с устройством в эстетическое удовольствие.


Информация о модах

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Скачать OneMax 6 - Icon Pack (Round) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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