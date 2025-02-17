Описание

Lena Adaptive — это набор иконок, который выводит персонализацию Android на новый уровень, объединяя минималистичный стиль с адаптивной темой Material You. Эти иконки созданы с акцентом на чистые линии и элегантную эстетику, что придает вашему домашнему экрану и панели приложений стильный и высококлассный вид.





С более чем 3700 иконками, 130 обоями и 11 виджетами, Lena Adaptive предлагает целостный подход к персонализации, который подойдет для любого современного устройства Android. Каждый элемент в этом наборе добавляет гармонию и утонченность, что делает Lena Adaptive идеальным выбором для тех, кто стремится к уникальному и элегантному интерфейсу.