Версия:
1.8.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Описание
Lena Adaptive — это набор иконок, который выводит персонализацию Android на новый уровень, объединяя минималистичный стиль с адаптивной темой Material You. Эти иконки созданы с акцентом на чистые линии и элегантную эстетику, что придает вашему домашнему экрану и панели приложений стильный и высококлассный вид.
С более чем 3700 иконками, 130 обоями и 11 виджетами, Lena Adaptive предлагает целостный подход к персонализации, который подойдет для любого современного устройства Android. Каждый элемент в этом наборе добавляет гармонию и утонченность, что делает Lena Adaptive идеальным выбором для тех, кто стремится к уникальному и элегантному интерфейсу.
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