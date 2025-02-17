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Lena Adaptive: Icon Pack

Lena Adaptive: Icon Pack 1.8.7

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Версия:
1.8.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Lena Adaptive — это набор иконок, который выводит персонализацию Android на новый уровень, объединяя минималистичный стиль с адаптивной темой Material You. Эти иконки созданы с акцентом на чистые линии и элегантную эстетику, что придает вашему домашнему экрану и панели приложений стильный и высококлассный вид.


С более чем 3700 иконками, 130 обоями и 11 виджетами, Lena Adaptive предлагает целостный подход к персонализации, который подойдет для любого современного устройства Android. Каждый элемент в этом наборе добавляет гармонию и утонченность, что делает Lena Adaptive идеальным выбором для тех, кто стремится к уникальному и элегантному интерфейсу.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lena Adaptive: Icon Pack 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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