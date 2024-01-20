Описание

Square Home - отличный лаунчер для приложений с великолепным, мощным пользовательским интерфейсом в стиле metro. Square Home можно загрузить здесь. Этот дизайн был задуман с использованием пользовательского интерфейса Windows 10, который в значительной степени служит источником вдохновения. Это мощная программа, совместимая с мобильными устройствами, такими как смартфоны и планшеты, а также телевизионные приставки.





Это приложение использует ограниченный интерфейс прикладного программирования службы специальных возможностей (API), например, когда оно запускает недавно использованные приложения, блокирует экран или отображает диалоговое окно включения. По сути, приложение обладает действительно полезной функцией в этом отношении.