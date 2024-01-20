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Square Home (Мод, Premium Unlocked)

Square Home 3.2.3

Unlocked
4
2
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Версия:
3.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChYK the dev
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 600
Скриншоты
Описание

Square Home - отличный лаунчер для приложений с великолепным, мощным пользовательским интерфейсом в стиле metro. Square Home можно загрузить здесь. Этот дизайн был задуман с использованием пользовательского интерфейса Windows 10, который в значительной степени служит источником вдохновения. Это мощная программа, совместимая с мобильными устройствами, такими как смартфоны и планшеты, а также телевизионные приставки. 


Это приложение использует ограниченный интерфейс прикладного программирования службы специальных возможностей (API), например, когда оно запускает недавно использованные приложения, блокирует экран или отображает диалоговое окно включения. По сути, приложение обладает действительно полезной функцией в этом отношении.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Square Home (Мод, Premium Unlocked) v3.2.3 MOD APK

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Скачать Square Home (Мод, Premium Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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