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Tapet Wallpapers (Мод, Premium Unlocked)

Tapet Wallpapers (Мод, Premium Unlocked) 9.009.014

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Версия:
9.009.014
Требования:
Android 9
Разработчик:
Adrian Aisemberg
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
918

Tapet Wallpapers - это приложение, которое призвано сделать ваше устройство более разнообразным и интересным, предоставляя уникальные обои для вашего смартфона или планшета. Если вас утомили стандартные и скучные обои на вашем устройстве, то это приложение предлагает вам креативное решение для их обновления. Одной из ключевых особенностей Tapet Wallpapers является его способность автоматически менять обои в зависимости от ваших предпочтений и времени. Вы можете настроить приложение на автоматическое обновление обоев каждый час или ежедневно. Это позволяет вам постоянно обновлять внешний вид вашего устройства и дарит немало радости при каждом разблокировании экрана.


Приложение также предоставляет обширную базу обоев с разнообразными темами, что позволяет вам выбирать из множества вариантов и всегда находить что-то новое и интересное для вашего устройства. Вы можете легко просматривать и выбирать обои, которые соответствуют вашим вкусам. Однако одной из наиболее удивительных особенностей Tapet Wallpapers является его способность адаптировать обои к разрешению экрана вашего устройства, обеспечивая максимальную четкость изображений. Это означает, что обои всегда будут выглядеть наилучшим образом на вашем устройстве, без искажений или размытия.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tapet Wallpapers (Мод, Premium Unlocked) 9.009.014 взлом

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Скачать Tapet Wallpapers (Мод, Premium Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

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