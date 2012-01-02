Описание

Интерфейс Balance: Meditation & Sleep полностью бело-голубой. Интерфейс должен быть воздушным и простым, как и само сообщение. Пользователям будет задано несколько основных вопросов при первом запуске приложения. Приложение может узнать больше о целях и опыте медитации пользователя, ответив на эти вопросы. Затем приложение порекомендует наиболее подходящие курсы медитации для пользователя. Затем вам будут предоставлены подробные расписания и время, которые по-прежнему очень понятны и оптимизированы. Любой может подобрать и использовать приложение, независимо от его знакомства со смартфонами или технологиями.





Когда вы закончите сеанс медитации, вы получите уведомление о том, что вы продвинулись на один уровень в навыке, соответствующем продолжительности вашей медитации. Все это необходимые навыки, и степень, до которой они были отточены с течением времени, показывает, насколько далеко человек продвинулся в практике медитации. Balance: Meditation & Sleep Среди множества практик, которыми вы будете заниматься, будет развитие навыков дыхания и самоанализа. Кроме того, приложение предоставит вам данные о «статусе» каждого навыка, что позволит легко увидеть ваш прогресс и повысить интенсивность вашей практики. Это также может помочь вам понять, на чем вам нужно сосредоточить свои усилия в будущем. Вам следует пересмотреть свое время на определенный навык, если вы обнаружите, что у него низкие характеристики.