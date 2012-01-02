Интерфейс Balance: Meditation & Sleep полностью бело-голубой. Интерфейс должен быть воздушным и простым, как и само сообщение. Пользователям будет задано несколько основных вопросов при первом запуске приложения. Приложение может узнать больше о целях и опыте медитации пользователя, ответив на эти вопросы. Затем приложение порекомендует наиболее подходящие курсы медитации для пользователя. Затем вам будут предоставлены подробные расписания и время, которые по-прежнему очень понятны и оптимизированы. Любой может подобрать и использовать приложение, независимо от его знакомства со смартфонами или технологиями.
Когда вы закончите сеанс медитации, вы получите уведомление о том, что вы продвинулись на один уровень в навыке, соответствующем продолжительности вашей медитации. Все это необходимые навыки, и степень, до которой они были отточены с течением времени, показывает, насколько далеко человек продвинулся в практике медитации. Balance: Meditation & Sleep Среди множества практик, которыми вы будете заниматься, будет развитие навыков дыхания и самоанализа. Кроме того, приложение предоставит вам данные о «статусе» каждого навыка, что позволит легко увидеть ваш прогресс и повысить интенсивность вашей практики. Это также может помочь вам понять, на чем вам нужно сосредоточить свои усилия в будущем. Вам следует пересмотреть свое время на определенный навык, если вы обнаружите, что у него низкие характеристики.
- Подписка/платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Отладочный код удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Родные крашлитики убраны полностью;
- режим совместимости с AOSP;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64e;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Исходная подпись пакета изменена.
Скачать Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked) v1.162.0 MOD APK
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