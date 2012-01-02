android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked)
Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked)

Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked) 1.162.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.162.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Elevate Labs
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
427
Скриншоты
Описание

Интерфейс Balance: Meditation & Sleep полностью бело-голубой. Интерфейс должен быть воздушным и простым, как и само сообщение. Пользователям будет задано несколько основных вопросов при первом запуске приложения. Приложение может узнать больше о целях и опыте медитации пользователя, ответив на эти вопросы. Затем приложение порекомендует наиболее подходящие курсы медитации для пользователя. Затем вам будут предоставлены подробные расписания и время, которые по-прежнему очень понятны и оптимизированы. Любой может подобрать и использовать приложение, независимо от его знакомства со смартфонами или технологиями.


Когда вы закончите сеанс медитации, вы получите уведомление о том, что вы продвинулись на один уровень в навыке, соответствующем продолжительности вашей медитации. Все это необходимые навыки, и степень, до которой они были отточены с течением времени, показывает, насколько далеко человек продвинулся в практике медитации. Balance: Meditation & Sleep Среди множества практик, которыми вы будете заниматься, будет развитие навыков дыхания и самоанализа. Кроме того, приложение предоставит вам данные о «статусе» каждого навыка, что позволит легко увидеть ваш прогресс и повысить интенсивность вашей практики. Это также может помочь вам понять, на чем вам нужно сосредоточить свои усилия в будущем. Вам следует пересмотреть свое время на определенный навык, если вы обнаружите, что у него низкие характеристики.


Информация о модах
  • Подписка/платные функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Отладочный код удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Родные крашлитики убраны полностью;
  • режим совместимости с AOSP;
  • Языки: полный мульти языки;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64e;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Исходная подпись пакета изменена.
Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked) v1.162.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Strava: бег, велоезда, хайкинг (Мод, Unlocked)
Strava: бег, велоезда, хайкинг (Мод, Unlocked)
Version: 397.7
Thenx (Мод, Premium Unlocked)
Thenx (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.0.3
Hydro Coach PRO: пейте воду (Полная версия)
Hydro Coach PRO: пейте воду (Полная версия)
Version: 5.0.21-pro
Тренировки по каратэ дома (Мод, Premium Unlocked)
Тренировки по каратэ дома (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.27
Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked)
Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked)
Version: 1.38
FishAngler - Fishing App (Мод, Unlocked)
FishAngler - Fishing App (Мод, Unlocked)
Version: 4.1.1.183
Gotta Yoga (Мод, Unlocked)
Gotta Yoga (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.12
7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked)
7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked)
Version: 1.4

Отзывы о Balance: Meditation & Sleep (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив