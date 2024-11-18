Версия:
1.11.3.8
Требования:
Android 5.0 и выше
Разработчик:
Delphi Softwares
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
678
Описание
Flud - это мощный и удобный торрент-клиент, который не имеет ограничений на количество файлов, загружаемых на ваши мобильные устройства. Эффективная передача данных через Интернет позволяет вам быстро сохранять и делиться файлами. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс приложения Flud обеспечивает простоту использования.
Он основан на стильном дизайне Material Design и обладает множеством полезных инструментов. Взаимодействие с приложением на Android становится легким и приятным. Вы можете управлять своими загрузками, просматривать подробную информацию и настраивать параметры по вашему усмотрению. Flud разработан с учетом удобства использования на планшетах, обеспечивая комфортный доступ к его функциям.
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