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U-Dictionary: приложение-переводчик со словарем (Мод, Unlocked)

U-Dictionary: приложение-переводчик со словарем 6.7.0

Unlocked
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Версия:
6.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Talent Education Inc
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 225
Скриншоты
Описание

В процессе глобализации владение одним или несколькими иностранными языками становится неотъемлемым преимуществом. Способность общаться с друзьями и партнерами по всему миру открывает новые горизонты и возможности. Однако достичь свободного владения иностранным языком требует времени и усилий. Для повышения своего уровня владения языком могут пригодиться различные образовательные программы и приложения.


Одним из наиболее полезных инструментов для изучения иностранных языков является словарь. В данном контексте приложение U-Dictionary: Oxford Dictionary Free Now Translate заслуживает особого внимания. Оно предоставляет широкий спектр функций, которые помогают пользователям в освоении иностранного языка. Благодаря этому приложению можно легко находить переводы слов и выражений, а также получать доступ к другим полезным функциям, таким как произношение слов, антонимы и синонимы, что делает процесс изучения более эффективным и увлекательным.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать U-Dictionary: приложение-переводчик со словарем (Мод, Unlocked) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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