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Снимок экрана (Мод, Premium Unlocked)

Снимок экрана (Мод, Premium Unlocked) 2.102.6

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Версия:
2.102.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Представьте себе, что у вас есть возможность запечатлеть любой визуальный момент на экране вашего телефона за долю секунды! Добро пожаловать во вселенную Screenshot X, титана инструментов для создания скриншотов, где съемка и обмен моментами экрана становятся не просто обыденной необходимостью, а легким и приятным занятием.


Традиционный процесс захвата скриншотов можно сравнить с двуручным канатоходцем. С развитием более значимых устройств одновременное нажатие двух кнопок или выполнение сложных жестов становится настоящим цирком. Встречайте нашего героя — Screenshot X. Он делает этот балансирующий акт устаревшим, позволяя вам захватывать экран менее чем за секунду одним нажатием пальца!


Гибкость приложения позволяет легко делиться снимками экрана с помощью различных инструментов телефона, демонстрируя его простоту, полезность и, что еще более заманчиво, его бесплатность. Будь то момент забавного сообщения, важная информация или просто красивый кадр, Screenshot X упрощает процесс захвата и обмена, превращая его в удовольствие.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Снимок экрана (Мод, Premium Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

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