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DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked)

DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked) 5.12.16

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Версия:
5.12.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gstarsoft Co., Ltd.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 782
Скриншоты
Описание

DWG FastView — это полезное приложение, которое поможет вам эффективно работать с эскизами с помощью различных функций. Вы можете удобно просматривать файлы чертежей без особых затруднений и продолжать рисовать или редактировать их по своему желанию. В то же время, после этого вы можете выбрать соответствующий формат файла для хранения и отправки своим клиентам. Наверняка с этим приложением ваша работа всегда будет продуктивной.


Если вы работаете в сфере строительства, особенно проектирования зданий, уникальным инструментом, который не стоит игнорировать, является DWG FastView. Вы можете легко открывать файлы эскизов дизайна без особых трудностей и нуждаться в специальном устройстве. В то же время вы также можете делать много других вещей, помимо просмотра этого дизайна. Другими словами, вы можете вручную скорректировать проблемы, которые появляются на полученном изображении.


Пользователи могут воспользоваться разнообразными и полными функциями, встроенными в приложение, чтобы настроить или нарисовать новый эскиз по своему желанию. Эти функции помогут вам создать полностью профессиональный дизайн, точно от представленных элементов до введенных вами расстояний. Таким образом, вам не нужно слишком беспокоиться при работе с огромными файлами и хранить свои продукты с полной легкостью.


Информация о модах
  • Платные функции разблокированы
  • Реклама отключена
  • United Из сервисов Google Play
  • Информация об отладке удалена
  • Примечание. Для использования некоторых функций требуется вход в систему.
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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked) v5.12.16 MOD APK

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Скачать DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked) 75 МБ Ссылка 2 75 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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