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Удалить всплывающую рекламу (Мод, Premium Unlocked)

Удалить всплывающую рекламу (Мод, Premium Unlocked) 1.25.9

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Версия:
1.25.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
APPDEV QUEBEC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
80
Скриншоты
Описание

Appwatch — это удобное приложение, предназначенное для борьбы с навязчивыми рекламами, которые нарушают комфорт пользователей при использовании различных приложений и сайтов. В мире, где реклама порой становится чрезмерной и навязчивой, это приложение предлагает решение. Оно эффективно отслеживает источник рекламы и помогает пользователю избавиться от раздражающих всплывающих окон и других рекламных элементов.


С помощью Appwatch пользователи могут легко обнаружить, откуда именно появляется реклама, и своевременно устранить источник проблемы. Приложение выполняет несколько сканирований, чтобы точно определить, какое приложение или сервис вызывает раздражение, и позволяет пользователю заблокировать его. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет наслаждаться безперебойным и комфортным просмотром контента без раздражающих рекламных прерываний.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Удалить всплывающую рекламу (Мод, Premium Unlocked) v1.25.9 MOD APK

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Скачать Удалить всплывающую рекламу (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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