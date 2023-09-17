Chomp SMS - это приложение для обмена текстовыми сообщениями, которое предоставляет пользователям удобный способ отправки и получения SMS-сообщений на своих мобильных устройствах. Это приложение пользуется популярностью благодаря своим функциям и настройкам, которые позволяют пользователям настраивать свой опыт обмена сообщениями.
Это приложение предоставляет большую гибкость и контроль над обменом сообщениями, что делает его популярным среди пользователей, которые ценят настраиваемость и дополнительные функции в своих приложениях для обмена сообщениями.
- Разблокированы функции Pro;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
- Аналитика / Crashlytics отключены.
Скачать chomp SMS (Мод, Unlocked) v9.23 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.