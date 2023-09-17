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chomp SMS (Мод, Unlocked)

chomp SMS (Мод, Unlocked) 9.23

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Версия:
9.23
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Delicious
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 432
Скриншоты
Описание

Chomp SMS - это приложение для обмена текстовыми сообщениями, которое предоставляет пользователям удобный способ отправки и получения SMS-сообщений на своих мобильных устройствах. Это приложение пользуется популярностью благодаря своим функциям и настройкам, которые позволяют пользователям настраивать свой опыт обмена сообщениями.


Это приложение предоставляет большую гибкость и контроль над обменом сообщениями, что делает его популярным среди пользователей, которые ценят настраиваемость и дополнительные функции в своих приложениях для обмена сообщениями.


Информация о модах
  • Разблокированы функции Pro;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
  • Аналитика / Crashlytics отключены.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать chomp SMS (Мод, Unlocked) v9.23 MOD APK

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Скачать chomp SMS (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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