AZ Screen Recorder - No Root (Мод, VIP Unlocked) 6.5.2
AZ Screen Recorder - полезное приложение, которое поможет вам записывать качественное экранное видео. Это одно из приложений, которое было представлено во многих популярных газетах, и хотите ли вы стать следующим человеком, который сможет насладиться функциями этого приложения? Можно сказать, AZ Screen Recorder - одно из приложений, которое дает вам наибольшее количество функций для поддержки максимального числа пользователей при записи видео с экрана. И, конечно же, это также одно из самых качественных приложений для записи видео, которое вы можете найти в магазине приложений. Несмотря на то, что он предоставляет пользователям множество других полезных функций, пользоваться этим приложением все равно не сложно.
В принципе, вам не нужно иметь большой опыт записи видео, чтобы использовать это приложение. Как и в других приложениях для записи фильмов, вам нужно только получить доступ и позволить приложению работать в многозадачном режиме, оно предоставит вам небольшое окно с полными функциями для начала создания видео. Когда вы нажимаете значок записи видео на стартовом экране, основная функция этого приложения будет работать. Во время видеозаписи это приложение также позволяет делать скриншоты, транслировать экраны в реальном времени, и многие другие функции. Все функции этого приложения полностью соответствуют вашим потребностям и целям. Поэтому я уверен, что вы останетесь довольны тем, что предлагает это приложение.
- Премиум-функции разблокированы.
Скачать AZ Screen Recorder - No Root (Мод, VIP Unlocked) v6.5.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.