android-1.ru / Программы / Развлечения / Moviebase (Мод, Unlocked)
Moviebase (Мод, Unlocked)

Moviebase (Мод, Unlocked) 5.3.12

1
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
5.3.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Moviebase
Категория:
Развлечения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 121
Скриншоты
Описание

Moviebase — это мощное приложение для управления фильмами и телешоу, которое предлагает пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс. С его помощью вы можете легко навигировать по различным категориям как «Дом», «Прогресс», «Прицепы» и «Исследование», что позволяет быстро находить новые релизы, следить за просмотренными сериями или исследовать тренды и предстоящие премьеры. Каждая категория размечена четкими и большими заголовками, делая поиск контента не только простым, но и эффективным.


В разделе «Дом» пользователи могут увидеть трендовые фильмы и телешоу, а также список того, что сейчас популярно и актуально. «Прогресс» позволяет отслеживать уже начатые вами сериалы или фильмы, помогая определить, сколько еще осталось до конца. Опция «Прицепы» предоставляет доступ к последним трейлерам и превью, что является отличным способом быстро оценить, стоит ли тратить время на новинку. А «Исследование» позволяет глубже погрузиться в жанры и категории, открывая перед зрителем богатый мир кино и телевидения.


Информация о модах

Премиум подписка разблокирована;

Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;

Аналитика / Crashlytics отключены.

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Moviebase (Мод, Unlocked) v5.3.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Moviebase (Мод, Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
FolderSync Pro
FolderSync Pro
Version: 4.2.1
Relax Melodies: Звуки для сна (Premium Unlocked)
Relax Melodies: Звуки для сна (Premium Unlocked)
Version: 25.7
Запись Экрана (Мод, Unlocked)
Запись Экрана (Мод, Unlocked)
Version: 8.1.1.0
Напоминания и трекер таблеток (Мод, Unlocked)
Напоминания и трекер таблеток (Мод, Unlocked)
Version: 9.44.1
Money Lover - Менеджер Расходов (Мод, Unlocked)
Money Lover - Менеджер Расходов (Мод, Unlocked)
Version: 8.37.0.2
MX Player (Мод, Unlocked)
MX Player (Мод, Unlocked)
Version: 1.95.0
QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked)
QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked)
Version: 1.11.6
Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked)
Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked)
Version: 4.1.7

Отзывы о Moviebase (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив