Moviebase (Мод, Unlocked) 5.3.12
Moviebase — это мощное приложение для управления фильмами и телешоу, которое предлагает пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс. С его помощью вы можете легко навигировать по различным категориям как «Дом», «Прогресс», «Прицепы» и «Исследование», что позволяет быстро находить новые релизы, следить за просмотренными сериями или исследовать тренды и предстоящие премьеры. Каждая категория размечена четкими и большими заголовками, делая поиск контента не только простым, но и эффективным.
В разделе «Дом» пользователи могут увидеть трендовые фильмы и телешоу, а также список того, что сейчас популярно и актуально. «Прогресс» позволяет отслеживать уже начатые вами сериалы или фильмы, помогая определить, сколько еще осталось до конца. Опция «Прицепы» предоставляет доступ к последним трейлерам и превью, что является отличным способом быстро оценить, стоит ли тратить время на новинку. А «Исследование» позволяет глубже погрузиться в жанры и категории, открывая перед зрителем богатый мир кино и телевидения.
Премиум подписка разблокирована;
Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
Аналитика / Crashlytics отключены.
Скачать Moviebase (Мод, Unlocked) v5.3.12 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.