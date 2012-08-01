Описание

FolderSync Pro - это приложение, которое было разработано с целью предоставить вам альтернативу, чтобы вы могли безопасно создавать резервные копии всех файлов на своем мобильном устройстве, избегая их полной потери в любой ситуации. FolderSync Pro можно найти бесплатно для любого устройства Android, поэтому у него есть несколько инструментов, которые гарантируют защиту всех ваших файлов. С его помощью вы также можете управлять файлами и дополнять их другими приложениями.





FolderSync Pro - это приложение, которое было разработано таким образом, чтобы вы могли безопасно и быстро управлять всеми файлами на вашем устройстве, хранить их в облаке и редактировать их с помощью этого приложения, которое вы найдете бесплатно. С его помощью вы можете удалять, перемещать, архивировать или открывать файлы любого типа, независимо от того, находятся они в облаке или нет, а также управлять корзинами Amazon S3, загружая и скачивая нужные файлы. С FolderSync Pro у вас будет возможность просматривать все ваши файлы и сортировать их, в то время как это приложение может быть совместимо с другими серверами, которые вы сочтете полезными, такими как CloudMe.