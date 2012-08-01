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FolderSync Pro

FolderSync Pro 4.2.1

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Версия:
4.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tacit Dynamics
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 027
Скриншоты
Описание

FolderSync Pro - это приложение, которое было разработано с целью предоставить вам альтернативу, чтобы вы могли безопасно создавать резервные копии всех файлов на своем мобильном устройстве, избегая их полной потери в любой ситуации. FolderSync Pro можно найти бесплатно для любого устройства Android, поэтому у него есть несколько инструментов, которые гарантируют защиту всех ваших файлов. С его помощью вы также можете управлять файлами и дополнять их другими приложениями.


FolderSync Pro - это приложение, которое было разработано таким образом, чтобы вы могли безопасно и быстро управлять всеми файлами на вашем устройстве, хранить их в облаке и редактировать их с помощью этого приложения, которое вы найдете бесплатно. С его помощью вы можете удалять, перемещать, архивировать или открывать файлы любого типа, независимо от того, находятся они в облаке или нет, а также управлять корзинами Amazon S3, загружая и скачивая нужные файлы. С FolderSync Pro у вас будет возможность просматривать все ваши файлы и сортировать их, в то время как это приложение может быть совместимо с другими серверами, которые вы сочтете полезными, такими как CloudMe.


Информация о модах

Полная версия и платная

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Скачать FolderSync Pro v4.2.1 MOD APK

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Скачать FolderSync Pro 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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