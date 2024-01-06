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Chess King - Обучение шахматам (Мод, Unlocked)

Chess King - Обучение шахматам (Мод, Unlocked) 3.3.1

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Версия:
3.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chess King
Категория:
Обучающие / Программы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
502

Chess King Learn - это уникальная образовательная программа, которая погружает вас в захватывающий мир шахмат. В этой виртуальной среде вы можете развивать свои навыки шахмат, обучаясь тактике, стратегии, дебютам и многому другому.


Основная идея Chess King Learn заключается в том, чтобы представить шахматы как интеллектуальное и увлекательное приключение. Вы начинаете с основ и постепенно углубляетесь в сложности игры. Программа разделена на разные уровни сложности, что позволяет как новичкам, так и опытным игрокам находить что-то для себя. Одним из ключевых преимуществ Chess King Learn является доступность обучения в любое удобное время и в любом месте. Вы можете обучаться, используя мобильное устройство или компьютер, что делает процесс обучения максимально удобным и гибким.


Кроме того, программа предлагает множество интересных учебных материалов, таких как задачи и практические уроки, которые помогут вам лучше понять и освоить игру. Подход программы ориентирован на создание устойчивых навыков и глубокого понимания шахмат.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

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Скачать Chess King - Обучение шахматам (Мод, Unlocked) 3.3.1 взлом

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Скачать Chess King - Обучение шахматам (Мод, Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

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