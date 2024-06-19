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PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked)

PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked) 4.0

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Скачать (135 Мб)
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Версия:
4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Glority LLC
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 779

PictureThis — ваши растения и цветы могут процветать так, как никогда раньше. PictureThis позволяет пользователям идентифицировать более 17 000 цветов и растений, не тратя на это несколько часов. Начните с поиска любимого растения или цветка, а затем сэкономьте время, используя инновационную поисковую систему приложения.


Наши эксперты определили для вас лучшие цветы на основе вашего местоположения, растений в вашем саду и предпочитаемого цветка. Просмотрите наш список 10 лучших или изучите всю базу данных, чтобы найти растение своей мечты!


База данных постоянно пополняется новыми названиями, а функции регулярно внедряются. После того, как вы установили PictureThis на свое устройство, сразу же начните пользоваться всеми его функциями и преимуществами!

Загрузите Picturethis сегодня для устройств Android!


Скриншоты

Информация о модах

★ Золотые / платные функции разблокированы

★ Нежелательные разрешения + действия удалены

★ Нежелательные службы + получатели и поставщики удалены

★ очищены ресурсы для более быстрой загрузки

★ Удалены рекламные мероприятия / услуги / поставщики ★ удалены ссылки на рекламу / аналитику / Crashlytics

★ методы рекламы аннулированы

★ видимость рекламы отключено

★ AOSP

★ Отладочный код удален

★ Изменена подпись исходного пакета

➡ Языки: несколько языков

➡ Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a 

➡ Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм


Примечания:
пожалуйста, игнорируйте статус членства: бесплатный

вход необязателен: нажмите «Войти», затем дважды нажмите кнопку «Назад».

Это может не работать на устройствах Huawei и Honor.


 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked) 4.0 взлом

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Скачать PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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