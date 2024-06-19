PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked) 4.0
PictureThis — ваши растения и цветы могут процветать так, как никогда раньше. PictureThis позволяет пользователям идентифицировать более 17 000 цветов и растений, не тратя на это несколько часов. Начните с поиска любимого растения или цветка, а затем сэкономьте время, используя инновационную поисковую систему приложения.
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★ Золотые / платные функции разблокированы
★ Нежелательные разрешения + действия удалены
★ Нежелательные службы + получатели и поставщики удалены
★ очищены ресурсы для более быстрой загрузки
★ Удалены рекламные мероприятия / услуги / поставщики ★ удалены ссылки на рекламу / аналитику / Crashlytics
★ методы рекламы аннулированы
★ видимость рекламы отключено
★ AOSP
★ Отладочный код удален
★ Изменена подпись исходного пакета
➡ Языки: несколько языков
➡ Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a
➡ Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм
Примечания:
пожалуйста, игнорируйте статус членства: бесплатный
вход необязателен: нажмите «Войти», затем дважды нажмите кнопку «Назад».
Это может не работать на устройствах Huawei и Honor.
Скачать PictureThis - Plant Identifier (Мод, Unlocked) 4.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство