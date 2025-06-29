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Скрыть фото Видео PRIVARY (Мод, Unlocked)

Скрыть фото Видео PRIVARY (Мод, Unlocked) v3.2.4.9

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Версия:
3.2.4.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
fourchars
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 009
Описание

Photo Vault PRIVARY – ваш личный цифровой бункер. В эпоху интернета и постоянного обмена информацией наша конфиденциальность стоит на вес золота. Если вы ищете надежное решение для хранения своих личных фотографий, видео или файлов, то "Photo Vault PRIVARY" – именно то, что вам нужно.


Забудьте о страхе, что кто-то увидит ваши личные фото или получит доступ к файлам. Этот "таинственный сейф" предлагает вам уровень безопасности и конфиденциальности, который ранее был доступен лишь великим шпионам и агентам. Но теперь это доступно каждому, кто заботится о своей приватности.


Новейшая версия приложения уже прошла проверку временем и завоевала доверие множества пользователей по всему миру. Сотни положительных отзывов говорят сами за себя: это приложение действительно работает и делает то, что обещает.


Информация о модах

Премиум / платные функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Скрыть фото Видео PRIVARY (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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