Weather XL PRO - это удобное и многофункциональное приложение для прогнозирования погоды, которое обеспечивает пользователей точной информацией о текущих и предстоящих погодных условиях. Оно предлагает множество полезных функций и отличается впечатляющим дизайном, что делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет быть в курсе погоды в любое время и в любом месте.
Одной из особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс, который делает использование приложения легким и удобным. Пользователи могут быстро получить доступ к прогнозам погоды на сегодня, завтра и на более длительный период, а также к дополнительным деталям, таким как температура, влажность, скорость ветра и т. д.
Одним из преимуществ Weather XL PRO является возможность настройки интерфейса с помощью виджетов приложения, что позволяет пользователям получать информацию о погоде непосредственно на своем рабочем столе или главном экране устройства.
- Разблокированы Pro / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Google Maps Location работает;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Погода Россия XL ПРО (Мод, Unlocked) v1.5.6.8 MOD APK
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