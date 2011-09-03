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Погода Россия XL ПРО (Мод, Unlocked)

Погода Россия XL ПРО 1.5.6.8

Unlocked
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Версия:
1.5.6.8
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Exovoid Sàrl
Категория:
Приложения на русском / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 674
Скриншоты
Описание

Weather XL PRO - это удобное и многофункциональное приложение для прогнозирования погоды, которое обеспечивает пользователей точной информацией о текущих и предстоящих погодных условиях. Оно предлагает множество полезных функций и отличается впечатляющим дизайном, что делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет быть в курсе погоды в любое время и в любом месте.


Одной из особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс, который делает использование приложения легким и удобным. Пользователи могут быстро получить доступ к прогнозам погоды на сегодня, завтра и на более длительный период, а также к дополнительным деталям, таким как температура, влажность, скорость ветра и т. д.


Одним из преимуществ Weather XL PRO является возможность настройки интерфейса с помощью виджетов приложения, что позволяет пользователям получать информацию о погоде непосредственно на своем рабочем столе или главном экране устройства.


Информация о модах
  • Разблокированы Pro  / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Google Maps Location работает;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Погода Россия XL ПРО (Мод, Unlocked) v1.5.6.8 MOD APK

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Скачать Погода Россия XL ПРО (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Погода Россия XL ПРО (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Сергей
Гость Сергей 8 ноября 2022 16:38
Зачем выкладывать ложный взлом 1.5.2.5? Многих функций не доступно. Выкидывает в Google Play.
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