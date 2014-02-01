PREQUEL — это высококачественное приложение для редактирования фотографий, завоевавшее сердца многих благодаря своему интуитивному интерфейсу, широкому спектру функций и качественному исполнению. Пользователи ценят PREQUEL за возможность преобразования простого снимка в произведение искусства всего за несколько касаний.





Основной упор делается на богатую коллекцию фильтров, которые позволяют сделать снимок более выразительным, насыщенным или даже мистическим. Эти фильтры разработаны профессионалами и подходят для различных стилей и настроений. Но приложение не останавливается на этом. В нем представлены и динамические эффекты, благодаря которым фотографии наполняются движением, будь то мерцание света, дрожащие листья или танцующие тени.





Дополнительно, с PREQUEL можно не только редактировать фотографии, но и видеоролики, делая их более динамичными и атмосферными. Тем, кто хочет погрузиться в мир редактирования еще глубже, приложение предлагает золотую версию, раскрывающую широкий спектр профессиональных инструментов и функций.