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PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked)

PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked) 1.77.0

9
10
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Prequel Inc.
Версия:
1.77.0
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
id приложения:
com.prequel.app
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
6
Просмотров:
18 790

PREQUEL — это высококачественное приложение для редактирования фотографий, завоевавшее сердца многих благодаря своему интуитивному интерфейсу, широкому спектру функций и качественному исполнению. Пользователи ценят PREQUEL за возможность преобразования простого снимка в произведение искусства всего за несколько касаний.


Основной упор делается на богатую коллекцию фильтров, которые позволяют сделать снимок более выразительным, насыщенным или даже мистическим. Эти фильтры разработаны профессионалами и подходят для различных стилей и настроений. Но приложение не останавливается на этом. В нем представлены и динамические эффекты, благодаря которым фотографии наполняются движением, будь то мерцание света, дрожащие листья или танцующие тени.


Дополнительно, с PREQUEL можно не только редактировать фотографии, но и видеоролики, делая их более динамичными и атмосферными. Тем, кто хочет погрузиться в мир редактирования еще глубже, приложение предлагает золотую версию, раскрывающую широкий спектр профессиональных инструментов и функций.


Скриншоты

Информация о модах

Всё полностью разблокировано


Оригинал

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked) 1.77.0 взлом

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Скачать PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked)
94 Мб
Ссылка 2
94 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked)


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 сентября 2023 00:11
Эльзара,
Спасибо за отзыв
0
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Эльзара
Эльзара 1 сентября 2023 23:30
Отличный сайт с играми
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 августа 2023 00:02
Эл, Постараемся скоро обновить
0
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Эл
Эл 24 августа 2023 21:15
Фильтры работают, но фото не сохраняет, чёрный экран
0
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Элис
Элис 24 августа 2023 18:20
Все работает! Долго искала, спасибо
+1
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Ойблялетсго
Ойблялетсго 10 февраля 2023 20:25
Супер. Работает. Огромное спасибо!!
+1
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