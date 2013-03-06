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X-plore File Manager (Мод, Unlocked)

X-plore File Manager 4.43.00

Unlocked
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Версия:
4.43.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lonely Cat Games
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 542
Скриншоты
Описание

X-plore File Manager — Когда вы используете X-plore, вы можете использовать простое и быстрое управление файлами для просмотра изображений, текста, аудио- и видеофайлов.


Бывает недостаточно для повседневных нужд, а для многих людей он даже не отвечает их основным требованиям. С файловым менеджером X-plore вы можете использовать простые ярлыки перетаскивания для удобного управления файлами и их перемещения. Вы также можете легко управлять своими подключениями по локальной сети и FTP в чистом интерфейсе.


Загрузите файловый менеджер X-plore прямо сейчас, чтобы защитить свои данные от хакеров!




Информация о модах
  • Донат функции разблокированы.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать X-plore File Manager (Мод, Unlocked) v4.43.00 MOD APK

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Скачать X-plore File Manager (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о X-plore File Manager (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Я
Я 5 марта 2024 04:56
Не запускается (Redmi Note 12S)
Рабочий экран увеличивается, а от приложения нет реакции никакой.
Может знаете в чем причина?
0
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