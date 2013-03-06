Описание

X-plore File Manager — Когда вы используете X-plore, вы можете использовать простое и быстрое управление файлами для просмотра изображений, текста, аудио- и видеофайлов.





Бывает недостаточно для повседневных нужд, а для многих людей он даже не отвечает их основным требованиям. С файловым менеджером X-plore вы можете использовать простые ярлыки перетаскивания для удобного управления файлами и их перемещения. Вы также можете легко управлять своими подключениями по локальной сети и FTP в чистом интерфейсе.





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