Версия:
4.43.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lonely Cat Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 542
Описание
X-plore File Manager — Когда вы используете X-plore, вы можете использовать простое и быстрое управление файлами для просмотра изображений, текста, аудио- и видеофайлов.
Бывает недостаточно для повседневных нужд, а для многих людей он даже не отвечает их основным требованиям. С файловым менеджером X-plore вы можете использовать простые ярлыки перетаскивания для удобного управления файлами и их перемещения. Вы также можете легко управлять своими подключениями по локальной сети и FTP в чистом интерфейсе.
Загрузите файловый менеджер X-plore прямо сейчас, чтобы защитить свои данные от хакеров!
Информация о модах
- Донат функции разблокированы.
Показать полностью
Скачать X-plore File Manager (Мод, Unlocked) v4.43.00 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer