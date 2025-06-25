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Tasker (Patched)

Tasker (Patched) v6.5.11

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Версия:
6.5.11
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
joaomgcd
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 799
Описание

Tasker - это мощное приложение для автоматизации задач на вашем смартфоне, разработанное joaomgcd. Оно позволяет объединить различные функции и действия вашего устройства, делая его более интеллектуальным и автоматизированным.


С Tasker вы можете настроить различные сценарии и условия, при которых ваше устройство будет выполнять определенные действия автоматически. Например, вы можете настроить телефон так, чтобы он автоматически включал беспроводное соединение Wi-Fi при входе в домашнюю сеть, или регулировал яркость экрана в зависимости от времени суток.


Это приложение обеспечивает максимальную гибкость и настраиваемость, позволяя создавать свои собственные автоматические сценарии и скрипты. Благодаря этому вы можете избежать рутины повседневных задач и сделать использование вашего смартфона более эффективным и удобным.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Patched

Скачать Tasker (Patched) v6.5.11 MOD APK

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Скачать Tasker (Patched) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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