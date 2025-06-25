Tasker - это мощное приложение для автоматизации задач на вашем смартфоне, разработанное joaomgcd. Оно позволяет объединить различные функции и действия вашего устройства, делая его более интеллектуальным и автоматизированным.
С Tasker вы можете настроить различные сценарии и условия, при которых ваше устройство будет выполнять определенные действия автоматически. Например, вы можете настроить телефон так, чтобы он автоматически включал беспроводное соединение Wi-Fi при входе в домашнюю сеть, или регулировал яркость экрана в зависимости от времени суток.
Это приложение обеспечивает максимальную гибкость и настраиваемость, позволяя создавать свои собственные автоматические сценарии и скрипты. Благодаря этому вы можете избежать рутины повседневных задач и сделать использование вашего смартфона более эффективным и удобным.
Премиум разблокирован
Скачать Tasker (Patched) v6.5.11 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.