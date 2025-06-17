SMS Backup & Restore Pro 10.22.001
Если вы регулярно обмениваетесь важными сообщениями через SMS и MMS, приложение SMS Backup & Restore станет отличным дополнением к вашему устройству Android. Оно позволяет быстро и легко создавать резервные копии ваших текстовых сообщений и телефонных записей.
С помощью этого бесплатного приложения вы можете сохранить свои SMS и MMS, а также журналы звонков. Эти данные можно извлечь и перенести на другой телефон, что обеспечивает удобство при смене устройств или восстановлении информации.
Безопасность данных является ключевым аспектом, особенно при работе с важными текстовыми сообщениями. Приложение гарантирует, что ваши сообщения будут надежно сохранены и защищены, создавая резервные копии в формате XML. Это приложение помогает вам поддерживать безопасность данных на вашем телефоне и упрощает процесс их переноса между устройствами.
Полная версия
Скачать SMS Backup & Restore Pro v10.22.001 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.