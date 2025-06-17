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SMS Backup & Restore Pro

SMS Backup & Restore Pro 10.22.001

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Версия:
10.22.001
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SyncTech Pty Ltd
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
Скриншоты
Описание

Если вы регулярно обмениваетесь важными сообщениями через SMS и MMS, приложение SMS Backup & Restore станет отличным дополнением к вашему устройству Android. Оно позволяет быстро и легко создавать резервные копии ваших текстовых сообщений и телефонных записей.


С помощью этого бесплатного приложения вы можете сохранить свои SMS и MMS, а также журналы звонков. Эти данные можно извлечь и перенести на другой телефон, что обеспечивает удобство при смене устройств или восстановлении информации.


Безопасность данных является ключевым аспектом, особенно при работе с важными текстовыми сообщениями. Приложение гарантирует, что ваши сообщения будут надежно сохранены и защищены, создавая резервные копии в формате XML. Это приложение помогает вам поддерживать безопасность данных на вашем телефоне и упрощает процесс их переноса между устройствами.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать SMS Backup & Restore Pro v10.22.001 MOD APK

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Скачать SMS Backup & Restore Pro 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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