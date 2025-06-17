Описание

Если вы регулярно обмениваетесь важными сообщениями через SMS и MMS, приложение SMS Backup & Restore станет отличным дополнением к вашему устройству Android. Оно позволяет быстро и легко создавать резервные копии ваших текстовых сообщений и телефонных записей.





С помощью этого бесплатного приложения вы можете сохранить свои SMS и MMS, а также журналы звонков. Эти данные можно извлечь и перенести на другой телефон, что обеспечивает удобство при смене устройств или восстановлении информации.





Безопасность данных является ключевым аспектом, особенно при работе с важными текстовыми сообщениями. Приложение гарантирует, что ваши сообщения будут надежно сохранены и защищены, создавая резервные копии в формате XML. Это приложение помогает вам поддерживать безопасность данных на вашем телефоне и упрощает процесс их переноса между устройствами.