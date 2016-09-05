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Файловый менеджер Pro TV Cloud (Мод, Оплачено)

Файловый менеджер Pro TV Cloud (Мод, Оплачено) 5.6.7

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Версия:
5.6.7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DWorkS
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 690
Скриншоты
Описание

AnExplorer File Manager — это эффективный, миниатюрный и легкий файловый менеджер. Только файловый менеджер может отображать размеры папок на устройствах хранения в режиме RTL. Он совместим с телефонами, фаблетами, планшетами, часами и телевизорами.


Если вас раздражают файлы в вашем телефоне и вы хотите аккуратно их упорядочить, то File Manager Pro Android TV USB OTG Cloud WiFi отлично подойдет, и вы не должны его пропустить. Этот файловый менеджер ТВ просматривает другие элементы в вашем телефоне с простым, небольшим, удобным и быстрым дизайном. Это приложение подходит для телефонов и совместимо с планшетами, часами, фаблетами и телевизорами. Этот новый файловый менеджер будет поддерживать RTL и поможет пользователям отображать большие папки в памяти.


Это интеллектуальное приложение имеет все необходимые функции, чтобы вы могли легко управлять файлами на своем устройстве. Включает вырезание, удаление, копирование, распаковку или переименование файлов в памяти для удаления ненужных файлов и более аккуратной организации файлов. Кроме того, File Manager Pro Android TV USB OTG Cloud WiFi также позволяет пользователям проверять сведения о доступных файлах и полностью интегрирует функции поиска в файловую систему, чтобы вы могли быстро их найти. С помощью этой удобной функции вы можете более эффективно контролировать все файлы на вашем устройстве.


Информация о модах

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 Теги темы: Patched

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