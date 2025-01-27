Описание

Больше не нужно охотиться на Wi-Fi!Всем знакома такая ситуация: вы куда-то спешите и не знаете, где есть бесплатный Wi-Fi, и вы не хотите отправляться на поиски по всему городу каждый раз, когда вам нужно подключиться к сети! Instabridge избавит вас от необходимости спрашивать пароль Wi-Fi везде, куда бы вы ни пошли. Благодаря офлайн-карте это приложение идеально подходит для путешествий. Instabridge – это сообщество людей, которые делятся паролями от Wi-Fi по всему миру.





Мы собрали уже больше 4 миллионов паролей и точек доступ, и их число растет с каждым днем! Приложение бесплатно, экономит мобильный трафик и помогает тем, кому нужен бесплатный Wi-Fi. Чем больше людей добавят Wi-Fi сети, тем скорее мы сделаем Wi-Fi бесплатным и доступным для всех! Миллионы безопасных Wi-Fi точек доступа с актуальной информацией. Instabridge – самый простой бесплатный доступ в Интернет. Instabridge знает, какие Wi-Fi сети работают, и автоматически отсекает остальные. Никакой настройки. Он просто работает! Наша прекрасная встроенная карта и подробная статистика о каждой сети позволят вам никогда больше не задумываться о том, к какой сети подключиться.



