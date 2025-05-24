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IPTV Extreme Pro

IPTV Extreme Pro 129.0

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Версия:
129.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Paolo Turatti
Категория:
Платные приложения / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 18:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
338
Скриншоты
Описание

IPTV Extreme Pro — это приложение, которое открывает пользователям доступ к IPTV, позволяя смотреть телевизионные программы прямо на своих компьютерах или мобильных устройствах. IPTV, или Интернет-протокол телевидения, представляет собой систему, которая позволяет транслировать телевизионные каналы через интернет-соединение, минуя традиционные кабельные или спутниковые системы. С IPTV Extreme Pro вам не нужно быть привязанным к телевизору дома — теперь вы можете наслаждаться любимыми программами и шоу в любом месте, где есть интернет.


Главное преимущество этого приложения заключается в его мобильности и удобстве. Пользователи могут подключаться к различным телеканалам и спутникам, используя свои смартфоны, и передавать видео напрямую на своё устройство. IPTV Extreme Pro делает просмотр телевизионных программ гибким и доступным, предоставляя возможность наслаждаться контентом в любое время и в любом месте, где бы вы ни находились.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать IPTV Extreme Pro v129.0 MOD APK

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Скачать IPTV Extreme Pro 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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