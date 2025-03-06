Описание

Speedcheck предоставляет точное и беспристрастное тестирование скорости интернета для всех типов подключений, включая WiFi, сотовые сети и проводные соединения. Это приложение позволяет легко проверить показатели загрузки, выгрузки и задержки по запросу или в рамках запланированных проверок. Вы можете отслеживать качество соединения с течением времени и выявлять потенциальные проблемы.





Speedcheck также включает расширенные инструменты для диагностики сетевых проблем и оптимизации размещения маршрутизаторов. Оно разработано для обеспечения точности тестирования по всему миру, даже в сверхбыстрых сетях. Приложение предлагает неограниченное бесплатное тестирование, возможность экспортировать результаты и предоставляет информацию для лучшего понимания вашего интернет-соединения.





С помощью Speedcheck вы можете измерять реальную скорость и производительность любого интернет-подключения, будь то WiFi, сотовая связь, оптоволокно, DSL, спутниковое соединение и многое другое. Оно оптимизировано для точного измерения благодаря высокопроизводительным глобальным серверам и предоставляет важные показатели, такие как задержка и потеря пакетов, что идеально подходит для проверки качества услуг вашего интернет-провайдера.