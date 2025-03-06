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Спидтест Скорость Интернета (Мод, Premium Unlock)

Спидтест Скорость Интернета (Мод, Premium Unlock) 5.8.0

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Версия:
5.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Internet Speed Test, Etrality
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Скриншоты
Описание

Speedcheck предоставляет точное и беспристрастное тестирование скорости интернета для всех типов подключений, включая WiFi, сотовые сети и проводные соединения. Это приложение позволяет легко проверить показатели загрузки, выгрузки и задержки по запросу или в рамках запланированных проверок. Вы можете отслеживать качество соединения с течением времени и выявлять потенциальные проблемы.


Speedcheck также включает расширенные инструменты для диагностики сетевых проблем и оптимизации размещения маршрутизаторов. Оно разработано для обеспечения точности тестирования по всему миру, даже в сверхбыстрых сетях. Приложение предлагает неограниченное бесплатное тестирование, возможность экспортировать результаты и предоставляет информацию для лучшего понимания вашего интернет-соединения.


С помощью Speedcheck вы можете измерять реальную скорость и производительность любого интернет-подключения, будь то WiFi, сотовая связь, оптоволокно, DSL, спутниковое соединение и многое другое. Оно оптимизировано для точного измерения благодаря высокопроизводительным глобальным серверам и предоставляет важные показатели, такие как задержка и потеря пакетов, что идеально подходит для проверки качества услуг вашего интернет-провайдера.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Спидтест Скорость Интернета (Мод, Premium Unlock) v5.8.0 MOD APK

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Скачать Спидтест Скорость Интернета (Мод, Premium Unlock) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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