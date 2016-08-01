android-1.ru / Программы / Инструменты / miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked)
miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked)

miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked) 7.01

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
7.01
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CryptoBees
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
183
Скриншоты
Описание

miMind — это инновационное приложение, созданное для упрощения процесса создания интеллект-карт, позволяющее пользователям легко организовывать и структурировать свои идеи. С его помощью вы можете создавать сложные схемы прямо на своем мобильном устройстве, что делает его идеальным инструментом для студентов, профессионалов и всех, кто ценит визуализацию мыслей. Приложение предоставляет множество инструментов для создания и редактирования карт, позволяя пользователям строить схемы, которые соответствуют их индивидуальным требованиям.


Одной из главных особенностей miMind является возможность добавления красочных и уникальных элементов на интеллект-карты. Пользователи могут выбрать из широкого спектра цветов и форм для создания ярких и привлекательных схем. Это делает процесс создания карт не только полезным, но и визуально приятным. Ваша интеллект-карта может содержать различные элементы, такие как квадраты, прямоугольники, овалы, круги и многие другие фигуры, что позволяет адаптировать визуализацию под любые потребности.


Кроме того, miMind предлагает возможность интеграции различных форм и стилей, что делает ваши карты не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Это приложение помогает вам не просто организовывать информацию, но и делать это с креативностью и индивидуальностью, что особенно важно в образовательных и профессиональных средах. С miMind создание интеллект-карт становится простым, удобным и увлекательным процессом.








Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked) v7.01 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Battery Meter Overlay (Мод, Unlocked)
Battery Meter Overlay (Мод, Unlocked)
Version: 5.7.0
Code Studio (Мод, Premium Unlocked)
Code Studio (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.2.4
Пульт для Кондиционеров (Мод, Unlocked)
Пульт для Кондиционеров (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.6
ApowerMirror- Cast Phone to PC (Мод, Premium Unlocked)
ApowerMirror- Cast Phone to PC (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.8.16.2
Пульт для Любого Телевизора (Мод, Premium Unlocked)
Пульт для Любого Телевизора (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.64
Insget - скачать с инстаграма (Мод, Unlocked)
Insget - скачать с инстаграма (Мод, Unlocked)
Version: 3.11.8
ImageSearchMan - Image Search (Мод, Unlocked)
ImageSearchMan - Image Search (Мод, Unlocked)
Version: 3.23
Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked)
Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.0.7

Отзывы о miMind - Easy Mind Mapping (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив