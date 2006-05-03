Описание

DailyArt – Daily Dose of Art – интригующее и визуально привлекательное приложение, предоставляющее пользователям широкий выбор известных картин. Это отличное приложение для тех, кто любит рисовать и хочет анализировать изображения, чтобы узнать больше о широком спектре других аспектов живописи. Это приложение обещает перенести вас в мир лучших художественных шедевров с помощью различных интригующих функций.





Если вы любите изобразительное искусство и хотите полюбоваться работами многих известных художников со всего мира, это отличный выбор. Многие художники вписали свои имена в мировую историю картинами на всю жизнь, и это приложение покажет вам более 2500 их чрезвычайно богатых работ. Это шедевры великих художников, таких как Ван Гог, Пикассо, Джексон Поллок и многих других. Более того, каждая их работа — это подарок миру, и это приложение сделает их максимально доступными для пользователей. Наслаждайтесь замечательными картинами исторических личностей, созданными художниками, которые вложили в них свое сердце и душу.



