android-1.ru / Игры / Обучающие / DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked)
DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked)

DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked) 3.3.8

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.3.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Moiseum
Категория:
Обучающие / Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
924
Скриншоты
Описание

DailyArt – Daily Dose of Art – интригующее и визуально привлекательное приложение, предоставляющее пользователям широкий выбор известных картин. Это отличное приложение для тех, кто любит рисовать и хочет анализировать изображения, чтобы узнать больше о широком спектре других аспектов живописи. Это приложение обещает перенести вас в мир лучших художественных шедевров с помощью различных интригующих функций.


Если вы любите изобразительное искусство и хотите полюбоваться работами многих известных художников со всего мира, это отличный выбор. Многие художники вписали свои имена в мировую историю картинами на всю жизнь, и это приложение покажет вам более 2500 их чрезвычайно богатых работ. Это шедевры великих художников, таких как Ван Гог, Пикассо, Джексон Поллок и многих других. Более того, каждая их работа — это подарок миру, и это приложение сделает их максимально доступными для пользователей. Наслаждайтесь замечательными картинами исторических личностей, созданными художниками, которые вложили в них свое сердце и душу.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked) v3.3.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Little Kitty Town (Мод, Без рекламы)
Little Kitty Town (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.38
DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked)
DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.125
PDF Scanner - OCR, Translate (Мод, Unlocked)
PDF Scanner - OCR, Translate (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.10
рисовать на креативное песке (Мод, Unlocked)
рисовать на креативное песке (Мод, Unlocked)
Version: 4.8.3
Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked)
Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked)
Version: 5.8.0
Logo Maker: Logo Creator (Мод, Unlocked)
Logo Maker: Logo Creator (Мод, Unlocked)
Version: 87.0
Ski Tracker Oтслеживание лыжи (мод, Unlocked)
Ski Tracker Oтслеживание лыжи (мод, Unlocked)
Version: 3.5.06
МегаСеть
МегаСеть
Version: 0.58

Отзывы о DailyArt - доза искусства (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив