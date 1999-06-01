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Logo Maker: Logo Creator (Мод, Unlocked)

Logo Maker: Logo Creator (Мод, Unlocked) 87.0

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Версия:
87.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
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Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 643
Скриншоты
Описание

Logo Maker поможет вам в процессе проектирования, чтобы создать тысячи новых типов логотипов. Коллекция шаблонов логотипов, состоящая из более чем 5000 различных дизайнов. В их создание вносят свой вклад многие дизайнеры по всему миру. Контент ориентирован на широкий круг аудиторий и профессий, а представленные логотипы будут соответствовать вашим требованиям. 


Кроме того, пользователи могут проявить творческий подход с эксклюзивной версией логотипа. Необходимые инструменты будут предоставлены, чтобы сделать этот процесс проще. Все шрифты сгруппированы в таблицы для удобства применения. Пользователи могут предварительно просмотреть дизайн и сохранить его после того, как он им удовлетворится. Идеальное сочетание символов и художественного письма сделает логотип более особенным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Logo Maker: Logo Creator (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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