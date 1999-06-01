Описание

Logo Maker поможет вам в процессе проектирования, чтобы создать тысячи новых типов логотипов. Коллекция шаблонов логотипов, состоящая из более чем 5000 различных дизайнов. В их создание вносят свой вклад многие дизайнеры по всему миру. Контент ориентирован на широкий круг аудиторий и профессий, а представленные логотипы будут соответствовать вашим требованиям.





Кроме того, пользователи могут проявить творческий подход с эксклюзивной версией логотипа. Необходимые инструменты будут предоставлены, чтобы сделать этот процесс проще. Все шрифты сгруппированы в таблицы для удобства применения. Пользователи могут предварительно просмотреть дизайн и сохранить его после того, как он им удовлетворится. Идеальное сочетание символов и художественного письма сделает логотип более особенным.