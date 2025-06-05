Star Tracker - Mobile Sky Map (Мод, Unlocked) 1.6.106
Star Tracker – Mobile Sky Map - это захватывающее приложение, которое погружает пользователей в уникальную фантастическую вселенную, где они могут создавать свои собственные видения планет и созвездий. Это мощное приложение позволяет пользователям исследовать не только планеты Солнечной системы, но и глубины космоса, представленные с высочайшим уровнем 3D-детализации. Пользователи могут настроить время просмотра, чтобы наблюдать различные объекты в разные моменты времени, создавая захватывающие и уникальные пейзажи.
Эта программа предоставляет пользователям возможность создавать свои собственные мировоззрения, включающие любые планеты, созвездия и другие объекты, которые они могут представить. Благодаря точному представлению планет Солнечной системы и реалистичной 3D-графике, пользователи могут наслаждаться удивительными видами космоса и исследовать его во всей красе. Настройки времени позволяют пользователям наблюдать космические объекты в разное время суток, что добавляет реализма и интереса к исследованию.
В общем, Star Tracker - Mobile Sky Map представляет собой не просто приложение для отслеживания звезд и планет, а настоящий путеводитель по фантастической вселенной. Оно открывает перед пользователями бесконечные возможности для исследования космоса и создания собственных уникальных миров, погружая их в захватывающий мир звезд и галактик.
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.