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Star Tracker - Mobile Sky Map (Мод, Unlocked)

Star Tracker - Mobile Sky Map (Мод, Unlocked) 1.6.106

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Версия:
1.6.106
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Shenji Pan
Категория:
Обучающие / Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
802
Скриншоты
Описание

Star Tracker – Mobile Sky Map - это захватывающее приложение, которое погружает пользователей в уникальную фантастическую вселенную, где они могут создавать свои собственные видения планет и созвездий. Это мощное приложение позволяет пользователям исследовать не только планеты Солнечной системы, но и глубины космоса, представленные с высочайшим уровнем 3D-детализации. Пользователи могут настроить время просмотра, чтобы наблюдать различные объекты в разные моменты времени, создавая захватывающие и уникальные пейзажи.


Эта программа предоставляет пользователям возможность создавать свои собственные мировоззрения, включающие любые планеты, созвездия и другие объекты, которые они могут представить. Благодаря точному представлению планет Солнечной системы и реалистичной 3D-графике, пользователи могут наслаждаться удивительными видами космоса и исследовать его во всей красе. Настройки времени позволяют пользователям наблюдать космические объекты в разное время суток, что добавляет реализма и интереса к исследованию.


В общем, Star Tracker - Mobile Sky Map представляет собой не просто приложение для отслеживания звезд и планет, а настоящий путеводитель по фантастической вселенной. Оно открывает перед пользователями бесконечные возможности для исследования космоса и создания собственных уникальных миров, погружая их в захватывающий мир звезд и галактик.





Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Star Tracker - Mobile Sky Map (Мод, Unlocked) v1.6.106 MOD APK

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Скачать Star Tracker - Mobile Sky Map (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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