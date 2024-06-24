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Nebula: Horoscope & Astrology (Мод, Премиум)

Nebula: Horoscope & Astrology (Мод, Премиум) 4.8.45

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Версия:
4.8.45
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
OBRIO
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 385

Туманность: гороскоп и астрология обеспечивает точные предсказания зодиака. В 2022 году было тяжело. Это приложение может стать вашим убежищем и помочь вам в трудных ситуациях. Туманность может помочь вам узнать больше о себе на основе солнечных и лунных знаков. Вы можете многое узнать о социальных навыках человека, взглянув на его дату рождения и знаки гороскопа. Используя наше 28-дневное руководство по отношениям и тщательно изучив свои черты зодиака, ваши отношения улучшатся.


С помощью совместимости гороскопов вы можете найти свою настоящую вторую половинку, определить, станете ли вы хорошей парой, и наслаждаться продолжительной любовью. Туманность может помочь вам определить человека, который нанесет наибольший ущерб вашей жизни. Чтобы избежать плохих отношений, сверьтесь с проверкой совместимости и со своим гороскопом. Игроков учат гороскопам, знакам зодиака, цветам, полярностям, камням рождения и планетам. Узнайте о гороскопах, календарях и счастливых днях. Когда они вырастут, у них будет базовое понимание всех четырех этих элементов. Они должны знать свои роли и обязанности.



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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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