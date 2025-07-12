Мой рисунок 2 (Мод, Unlocked) v2.5.8.2
My Drawing 2: Sketch & Paint превращает смартфон или планшет в гибкую студию художника. Лёгкое, но мощное меню выводит кисти, ластик, линейку и палитру одним касанием, а жест масштабирования даёт подойти вплотную к каждой линии. Хотите исправить огрех? Кнопка «Undo» хранит целую историю действий — ошибаться безопасно.
В приложении более 80 настраиваемых кистей: от акварели до каллиграфического пера. Слои-маски, режимы смешения и колесо HSB открывают простор для эффекта прозрачности и световых бликов, а «смарт-заливка» мгновенно подстраивается под контур, не оставляя белых щелей.
Сохранить работу можно в PNG, JPG и PSD-слоях; экспортируйте прямо в облако или делитесь в соцсетях без потери качества. Удобный подсчёт времени кисти помогает отслеживать процесс, превращая рисование в осознанную практику. Если планшет снабжён стилусом, My Drawing 2 распознаёт степень нажатия и угол наклона — штрихи выглядят как живые.
Начните эскиз, добавьте цвет, доведите детали до идеала — весь творческий цикл помещается в карман и открывается одним нажатием.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.