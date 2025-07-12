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Мой рисунок 2 (Мод, Unlocked)

Мой рисунок 2 (Мод, Unlocked) v2.5.8.2

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Версия:
2.5.8.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
My Drawing
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 328
Описание

My Drawing 2: Sketch & Paint превращает смартфон или планшет в гибкую студию художника. Лёгкое, но мощное меню выводит кисти, ластик, линейку и палитру одним касанием, а жест масштабирования даёт подойти вплотную к каждой линии. Хотите исправить огрех? Кнопка «Undo» хранит целую историю действий — ошибаться безопасно.


В приложении более 80 настраиваемых кистей: от акварели до каллиграфического пера. Слои-маски, режимы смешения и колесо HSB открывают простор для эффекта прозрачности и световых бликов, а «смарт-заливка» мгновенно подстраивается под контур, не оставляя белых щелей.


Сохранить работу можно в PNG, JPG и PSD-слоях; экспортируйте прямо в облако или делитесь в соцсетях без потери качества. Удобный подсчёт времени кисти помогает отслеживать процесс, превращая рисование в осознанную практику. Если планшет снабжён стилусом, My Drawing 2 распознаёт степень нажатия и угол наклона — штрихи выглядят как живые.


Начните эскиз, добавьте цвет, доведите детали до идеала — весь творческий цикл помещается в карман и открывается одним нажатием.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Мой рисунок 2 (Мод, Unlocked) v2.5.8.2 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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