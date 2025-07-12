Описание

My Drawing 2: Sketch & Paint превращает смартфон или планшет в гибкую студию художника. Лёгкое, но мощное меню выводит кисти, ластик, линейку и палитру одним касанием, а жест масштабирования даёт подойти вплотную к каждой линии. Хотите исправить огрех? Кнопка «Undo» хранит целую историю действий — ошибаться безопасно.





В приложении более 80 настраиваемых кистей: от акварели до каллиграфического пера. Слои-маски, режимы смешения и колесо HSB открывают простор для эффекта прозрачности и световых бликов, а «смарт-заливка» мгновенно подстраивается под контур, не оставляя белых щелей.





Сохранить работу можно в PNG, JPG и PSD-слоях; экспортируйте прямо в облако или делитесь в соцсетях без потери качества. Удобный подсчёт времени кисти помогает отслеживать процесс, превращая рисование в осознанную практику. Если планшет снабжён стилусом, My Drawing 2 распознаёт степень нажатия и угол наклона — штрихи выглядят как живые.





Начните эскиз, добавьте цвет, доведите детали до идеала — весь творческий цикл помещается в карман и открывается одним нажатием.



