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Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked)

Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked) 3.5.3

5
0
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
vyro.ai
Версия:
3.5.3
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.vyroai.objectremover
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
1
Просмотров:
1 483

Remove It - это мощное приложение для редактирования фотографий, предназначенное для удаления нежелательных объектов с ваших изображений. Основной акцент в этом приложении сделан на простоте использования и эффективности, позволяя пользователям легко удалять все, что умаляет красоту их фотографий, будь то случайные предметы, грязь или другие нежелательные элементы.


Одной из ключевых особенностей Remove It является его способность гармонизировать изображение после удаления объектов, не оставляя видимых следов редактирования. Это обеспечивает естественный и непрерывный вид фотографии, как будто удаленные объекты никогда там и не были.


Интерфейс приложения разработан так, чтобы быть как привлекательным, так и интуитивно понятным. Четкие макеты и дизайн облегчают навигацию и использование различных функций редактирования. Это делает Remove It идеальным инструментом для как профессиональных фотографов, так и для любителей, стремящихся улучшить качество своих фотографий.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked) 3.5.3 взлом

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Скачать Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked)
50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Алексей
Алексей 19 января 2024 00:15
Не работает
+1
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