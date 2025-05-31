Фоторедактор | Фотоколлаж (Мод, Unlocked) 2.312.182
GridArt - это уникальное приложение, которое превращает обычные фотографии в захватывающие произведения искусства. Оно обладает обширным набором функций редактирования, делая его идеальным выбором для тех, кто стремится к созданию впечатляющих изображений. Пользователи могут воспользоваться множеством инструментов для улучшения своих фотографий, добавления эффектов и преобразования обычных снимков в уникальные шедевры. Благодаря простому в использовании интерфейсу и многообразию опций пользователи могут легко достичь потрясающих результатов.
эта программа предлагает широкий спектр функций редактирования, от коррекции цвета и контраста до добавления фильтров и эффектов. Пользователи могут создавать красочные композиции, объединяя несколько фотографий в единое целое, а также экспериментировать с различными макетами и композициями. Благодаря мощным инструментам редактирования и интуитивно понятному интерфейсу GridArt станет незаменимым помощником для всех, кто стремится к искусству фотографии.
С GridArt пользователи могут не только улучшить свои фотографии, но и поделиться ими с миром через социальные сети. Это приложение станет надежным спутником для тех, кто хочет выделиться в мире визуального контента, предоставляя возможность создавать и делиться уникальными произведениями искусства с легкостью и стилем.
Pro разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.