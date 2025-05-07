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GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked)

GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked) 3.6.11

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Версия:
3.6.11
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Персонализация / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 098
Скриншоты
Описание

GRUBL - это захватывающее приложение для создания живых обоев с использованием искусственного интеллекта и 4D-элементов, которые придают вашему устройству уникальный и эстетически привлекательный вид. Оно предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для настройки внешнего вида своего устройства, позволяя исследовать различные эстетические элементы и изменять их по своему усмотрению.


Одной из ключевых особенностей этой программы является наличие увлекательных настроек и необычных функций, которые делают процесс создания и настройки живых обоев увлекательным и удовлетворительным. Пользователи могут настраивать анимацию, эффекты движения и интерактивные элементы, создавая уникальные и персонализированные обои для своего устройства.


GRUBL предлагает удивительные визуальные эффекты, которые оживляют экран вашего устройства, делая его более динамичным и привлекательным. Это приложение станет отличным способом добавить индивидуальность к вашему устройству и подчеркнуть ваш уникальный стиль. Если вы ищете увлекательный способ настроить внешний вид своего устройства с помощью живых обоев, то GRUBL станет отличным выбором для вас. Разнообразие функций и возможностей этого приложения позволят вам создать уникальный и захватывающий дизайн вашего экрана.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked) v3.6.11 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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