GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked) 3.6.11
GRUBL - это захватывающее приложение для создания живых обоев с использованием искусственного интеллекта и 4D-элементов, которые придают вашему устройству уникальный и эстетически привлекательный вид. Оно предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для настройки внешнего вида своего устройства, позволяя исследовать различные эстетические элементы и изменять их по своему усмотрению.
Одной из ключевых особенностей этой программы является наличие увлекательных настроек и необычных функций, которые делают процесс создания и настройки живых обоев увлекательным и удовлетворительным. Пользователи могут настраивать анимацию, эффекты движения и интерактивные элементы, создавая уникальные и персонализированные обои для своего устройства.
GRUBL предлагает удивительные визуальные эффекты, которые оживляют экран вашего устройства, делая его более динамичным и привлекательным. Это приложение станет отличным способом добавить индивидуальность к вашему устройству и подчеркнуть ваш уникальный стиль. Если вы ищете увлекательный способ настроить внешний вид своего устройства с помощью живых обоев, то GRUBL станет отличным выбором для вас. Разнообразие функций и возможностей этого приложения позволят вам создать уникальный и захватывающий дизайн вашего экрана.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.