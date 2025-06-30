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DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked)

DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked) v1.0.130

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Версия:
1.0.130
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Android Tools (ru)
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 18:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 027
Описание

DjVu — это уникальный формат для хранения всех отсканированных документов в формате PDF, и в этой статье будет представлена программа DjVu Reader & Viewer, которая поможет пользователям легко читать эти файлы. Приложение простое в использовании, быстро настраивается и быстро выполняет поиск, предоставляя пользователям доступ к важным файлам по всему миру.


Когда дело доходит до чтения файлов и документов DjVu на мобильных устройствах, приложение DjVu Reader & Viewer является наиболее эффективной и наименее громоздкой альтернативой. Используя инструменты чтения и поиска в приложении, настроенные на скорость и удобство, вы можете быстро и легко читать файлы DjVu. Основная способность приложения заключается в том, чтобы сократить время поиска любого контента по ключевому слову и немедленно предоставить пользователям доступ к ним через функции загрузки или онлайн-просмотр, чтобы быть менее громоздким.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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