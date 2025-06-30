DjVu — это уникальный формат для хранения всех отсканированных документов в формате PDF, и в этой статье будет представлена программа DjVu Reader & Viewer, которая поможет пользователям легко читать эти файлы. Приложение простое в использовании, быстро настраивается и быстро выполняет поиск, предоставляя пользователям доступ к важным файлам по всему миру.
Когда дело доходит до чтения файлов и документов DjVu на мобильных устройствах, приложение DjVu Reader & Viewer является наиболее эффективной и наименее громоздкой альтернативой. Используя инструменты чтения и поиска в приложении, настроенные на скорость и удобство, вы можете быстро и легко читать файлы DjVu. Основная способность приложения заключается в том, чтобы сократить время поиска любого контента по ключевому слову и немедленно предоставить пользователям доступ к ним через функции загрузки или онлайн-просмотр, чтобы быть менее громоздким.
Премиум разблокирован
Скачать DjVu Reader & Viewer (читалка) (Мод, Unlocked) v1.0.130 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.