Описание

DjVu — это уникальный формат для хранения всех отсканированных документов в формате PDF, и в этой статье будет представлена программа DjVu Reader & Viewer, которая поможет пользователям легко читать эти файлы. Приложение простое в использовании, быстро настраивается и быстро выполняет поиск, предоставляя пользователям доступ к важным файлам по всему миру.





Когда дело доходит до чтения файлов и документов DjVu на мобильных устройствах, приложение DjVu Reader & Viewer является наиболее эффективной и наименее громоздкой альтернативой. Используя инструменты чтения и поиска в приложении, настроенные на скорость и удобство, вы можете быстро и легко читать файлы DjVu. Основная способность приложения заключается в том, чтобы сократить время поиска любого контента по ключевому слову и немедленно предоставить пользователям доступ к ним через функции загрузки или онлайн-просмотр, чтобы быть менее громоздким.



