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Timesheet: Табель Рабочие Часы (Мод, Unlocked)

Timesheet: Табель Рабочие Часы (Мод, Unlocked) 14.01.30-inApp

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Версия:
14.01.30-inApp
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
aadhk
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 035
Скриншоты
Описание

Организация и точный учет рабочего времени играют важную роль для успеха многих работников, особенно для независимых подрядчиков, консультантов и тех, кто получает почасовую оплату. Однако поддержание точных записей может быть сложной задачей, особенно если у вас много клиентов или проектов. В этом контексте приложение Timesheet – Work Hours Tracker становится незаменимым инструментом.


Это приложение предлагает удобный способ вести дневник рабочего времени, позволяя пользователям отслеживать время, затраченное на различные задачи и проекты. Оно предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко вносить записи о рабочем времени, а также организовывать их по разным клиентам, проектам и датам.


Важной особенностью этого приложения является его способность точно отслеживать отработанное время и генерировать отчеты о проделанной работе. Это позволяет пользователям легко контролировать свою продуктивность, а также обеспечивает прозрачность и точность при взаимодействии с клиентами или работодателями.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Timesheet: Табель Рабочие Часы (Мод, Unlocked) v14.01.30-inApp MOD APK

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Скачать Timesheet: Табель Рабочие Часы (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Timesheet: Табель Рабочие Часы (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Kso0000
Kso0000 18 февраля 2024 18:26
Высаживает батарею в ноль
0
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