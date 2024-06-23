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Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked)

Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked) 1.3.9

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Версия:
1.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dovi Tools
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33

Recycle Master: Ваш Цифровой Спасатель - это приложение, которое действует как корзина для вашего Android устройства, предоставляя надежную защиту для ваших файлов. С Recycle Master вы никогда не потеряете важные данные случайно, так как все удаленные файлы будут автоматически перемещаться в корзину приложения, где их можно будет легко восстановить.


Установите Recycle Master и начните добавлять фотографии, видео, аудиофайлы, документы и другие типы файлов в приложение перед их удалением. Это особенно полезно, если вы часто удаляете файлы и затем жалеете об этом. Все файлы, отправленные в Recycle Master, будут безопасно храниться там, пока вы сами не решите их окончательно удалить или восстановить.


С программой вы можете восстановить удаленные файлы в любой момент. Просто перейдите в приложение, выберите нужные файлы и восстановите их на своем устройстве. Это приложение станет вашим надежным ресурсом для восстановления данных, обеспечивая спокойствие в случае случайных удалений. Не б


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked) 1.3.9 взлом

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Скачать Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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