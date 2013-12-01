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AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked)

AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked) 4.9.2

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Версия:
4.9.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AR Drawing
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
354
Скриншоты
Описание

AR Drawing: Sketch & Paint - это инновационное приложение, которое открывает новые возможности в искусстве рисования. Сочетая в себе технологии дополненной реальности и творческие способности пользователей, это приложение предлагает уникальный опыт рисования.


С помощью AR Drawing: Sketch & Paint вы сможете создавать произведения искусства, которые оживают на экране вашего устройства. Благодаря дополненной реальности вы сможете видеть свои рисунки в трехмерном пространстве, добавляя новые измерения вашему творчеству.


Приложение предлагает широкий выбор инструментов и функций, позволяющих вам выразить свою творческую вдохновенность. Вы можете выбирать различные кисти, цвета и текстуры, создавая уникальные произведения искусства прямо на экране своего устройства.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked) 198 Мб Ссылка 2 198 Мб

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