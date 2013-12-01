AR Drawing: Sketch & Paint - это инновационное приложение, которое открывает новые возможности в искусстве рисования. Сочетая в себе технологии дополненной реальности и творческие способности пользователей, это приложение предлагает уникальный опыт рисования.
С помощью AR Drawing: Sketch & Paint вы сможете создавать произведения искусства, которые оживают на экране вашего устройства. Благодаря дополненной реальности вы сможете видеть свои рисунки в трехмерном пространстве, добавляя новые измерения вашему творчеству.
Приложение предлагает широкий выбор инструментов и функций, позволяющих вам выразить свою творческую вдохновенность. Вы можете выбирать различные кисти, цвета и текстуры, создавая уникальные произведения искусства прямо на экране своего устройства.
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Скачать AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked) v4.9.2 MOD APK
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