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Ad Maker: Advertisement Maker (Мод, Unlocked)

Ad Maker: Advertisement Maker (Мод, Unlocked) 47.0

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Версия:
47.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Photo Studio & Picture Editor Lab
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66
Скриншоты
Описание

Ad Maker предоставляет пользователям увлекательные и экспериментальные возможности для создания дизайна. В приложении доступно более 1000 уникальных шаблонов объявлений от лучших дизайнеров, и количество образцов дизайнов может увеличиваться с обновлениями. Пользователи могут вводить ключевые слова, чтобы найти подходящие шаблоны, и использовать профессиональный набор инструментов для настройки дизайна.


Основные функции и возможности Ad Maker включают в себя:


  • Более 1000 уникальных шаблонов объявлений.
  • Поиск шаблонов по ключевым словам.
  • Возможность загрузки собственных изображений.
  • Настраиваемые элементы дизайна, включая наклейки и шрифты.
  • Возможность создания объявлений, соответствующих содержанию и целям.


Это приложение позволяет пользователям создавать привлекательные объявления, которые соответствуют их потребностям и предоставляют широкие возможности для дизайнерских экспериментов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Ad Maker: Advertisement Maker (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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