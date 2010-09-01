Версия:
47.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Photo Studio & Picture Editor Lab
Обновлено:
Сегодня, 00:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66
Описание
Ad Maker предоставляет пользователям увлекательные и экспериментальные возможности для создания дизайна. В приложении доступно более 1000 уникальных шаблонов объявлений от лучших дизайнеров, и количество образцов дизайнов может увеличиваться с обновлениями. Пользователи могут вводить ключевые слова, чтобы найти подходящие шаблоны, и использовать профессиональный набор инструментов для настройки дизайна.
Основные функции и возможности Ad Maker включают в себя:
- Более 1000 уникальных шаблонов объявлений.
- Поиск шаблонов по ключевым словам.
- Возможность загрузки собственных изображений.
- Настраиваемые элементы дизайна, включая наклейки и шрифты.
- Возможность создания объявлений, соответствующих содержанию и целям.
Это приложение позволяет пользователям создавать привлекательные объявления, которые соответствуют их потребностям и предоставляют широкие возможности для дизайнерских экспериментов.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Ad Maker: Advertisement Maker (Мод, Unlocked) v47.0 MOD APK
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