Tarteel - это инновационное приложение, которое предлагает уникальный и интересный способ погружения в мир Корана с помощью искусственного интеллекта. Основная концепция приложения заключается в создании персонализированного опыта чтения и запоминания священного текста.





Одной из ключевых особенностей Tarteel является его интеллектуальная система, которая слушает ваше чтение и реагирует на него в реальном времени. Просто активируйте микрофон на вашем устройстве, произнесите аят, и приложение будет отображать текст на экране, следуя за вашим чтением. Это интерактивное взаимодействие делает процесс чтения священного текста более привлекательным и эффективным.





Слушая свой собственный голос, вы можете глубже постигать смысл каждого аята и создавать более интимное и целенаправленное отношение к тексту. Благодаря приложению вы сможете углубить свое понимание Корана и обогатить свою духовную практику.