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Tarteel: Quran Memorization (Мод, Unlocked)

Tarteel: Quran Memorization (Мод, Unlocked) 5.41.0

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Версия:
5.41.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tarteel Inc.
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42

Tarteel - это инновационное приложение, которое предлагает уникальный и интересный способ погружения в мир Корана с помощью искусственного интеллекта. Основная концепция приложения заключается в создании персонализированного опыта чтения и запоминания священного текста.


Одной из ключевых особенностей Tarteel является его интеллектуальная система, которая слушает ваше чтение и реагирует на него в реальном времени. Просто активируйте микрофон на вашем устройстве, произнесите аят, и приложение будет отображать текст на экране, следуя за вашим чтением. Это интерактивное взаимодействие делает процесс чтения священного текста более привлекательным и эффективным.


Слушая свой собственный голос, вы можете глубже постигать смысл каждого аята и создавать более интимное и целенаправленное отношение к тексту. Благодаря приложению вы сможете углубить свое понимание Корана и обогатить свою духовную практику.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Tarteel: Quran Memorization (Мод, Unlocked) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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