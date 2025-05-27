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Корзина: восстановление данных (Мод, Unlocked)

Корзина: восстановление данных (Мод, Unlocked) 1.3.3

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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HumpbackWhale
Категория:
Приложения на русском / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
171
Скриншоты
Описание

Корзина: восстановление данных — это высокоэффективное приложение для восстановления утерянных файлов, которое предоставляет пользователям возможность легко возвращать данные, утерянные в результате случайного удаления или повреждения карты памяти. С его помощью можно восстановить не только изображения и видео, но и аудиозаписи, анимированные GIF и даже наклейки. Это идеальный инструмент для тех, кто ценит свои данные и хочет защитить их от потерь. Простой и понятный интерфейс обеспечивает легкость использования даже для неопытных пользователей, а процесс восстановления занимает всего несколько кликов.


Используя передовые алгоритмы сканирования, она способна эффективно просматривать внутреннюю и внешнюю память устройства в поисках потерянных файлов. Приложение поддерживает различные типы данных и файловых систем, что делает его универсальным решением для восстановления данных. Особенно удобно восстанавливать фотографии: приложение не просто возвращает их в память устройства, но и помогает организовать восстановленные изображения в альбомы, что значительно упрощает дальнейшее их использование.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Корзина: восстановление данных (Мод, Unlocked) v1.3.3 MOD APK

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Скачать Корзина: восстановление данных (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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