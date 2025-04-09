Описание

PDF Extra - это продуктивное приложение, которое предлагает удобное рабочее пространство для работы с PDF-документами. Оно создано для повышения вашей производительности, обеспечивая доступ ко всем вашим PDF-файлам в одном месте. С помощью PDF Extra вы можете редактировать, просматривать и отправлять файлы PDF без лишних усилий. Это приложение предлагает разнообразные функции, позволяющие вам максимально эффективно работать с PDF-документами.





Вы можете редактировать текст, изображения и страницы в PDF-файлах, добавлять комментарии и заметки, подписывать документы электронной подписью, объединять несколько PDF-файлов в один и разделять большие документы на отдельные страницы. Вы также можете заполнять и подписывать интерактивные формы PDF.





Одним из главных преимуществ PDF Extra является его мобильность. Вы можете использовать приложение в любом месте и в любое время. Если вы находитесь в пути, вы все равно можете выполнять работу и отправлять документы партнерам с помощью этого удобного приложения. PDF Extra предоставляет вам инструменты, необходимые для эффективной работы с PDF-документами, облегчая вашу производительность и обеспечивая удобство работы с файлами в формате PDF.