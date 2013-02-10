android-1.ru / Программы / Приложения на русском / Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked)
Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked)

Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked) 9.9.9

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
9.9.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Infraware Inc.
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 937
Скриншоты
Описание

Эпоха наступает, и стиль работы людей сегодня тоже меняется. С каждым днем люди делают еще один шаг вперед в науке и технологиях. Это означает, что вещи развиваются, и людям нужно к этому привыкать. Особенно в офисной работе стиль каждого человека наполнен стопками бумаг, которые делают комнату очень грязной. Это не только сбивает с толку, но и позволяет читателям найти материал, который они ищут. Но после многих лет разработки сейчас все по-другому, каждому нужен компьютер на маленьком столе, и он может быть прямо на этом компьютере. В них будут храниться сотни различных документов для повседневного использования. 


Представляем офис Polaris инструментарий, выпускаемый Infraware. Это известная китайская компания-производитель программного обеспечения, которая не только имеет программное обеспечение, но также выпустила ряд предыдущих игр. Это приложение поможет многим пользователям, потому что оно содержит множество уникальных функций, таких как текстовый редактор, Table Maker, Slide Maker ... Это будет отличный инструмент для тех, кто этим занимается. работа в офисе. Пользователи могут использовать приложение как текстовый редактор со всеми необходимыми функциями, которые могут использовать пользователи. Кроме того, приложение позволяет пользователям просматривать и редактировать документы, отправленные из разных источников, а также позволяет пользователям просматривать файлы в таких форматах, как PDF. Это значительно облегчит вашу повседневную работу.



Информация о модах
  • Разблокированы функции Pro;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
  • Аналитика / Crashlytics отключены.
Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked) v9.9.9 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
OsmAnd+ (Мод, Unlocked)
OsmAnd+ (Мод, Unlocked)
Version: 5.0.1
ToonMe - ваши мультяшные портреты (Мод, Unlocked)
ToonMe - ваши мультяшные портреты (Мод, Unlocked)
Version: 0.7.15
Reminder Pro
Reminder Pro
Version: 3.8.1
Getcontact (Мод, Без рекламы)
Getcontact (Мод, Без рекламы)
Version: 7.5.0
Instories: шаблоны сторис для инстаграм (Мод, Unlocked)
Instories: шаблоны сторис для инстаграм (Мод, Unlocked)
Version: 5.19.1
AppLock (Мод, Unlocked)
AppLock (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.6
eReader Prestigio: Читалка (Мод, Unlocked)
eReader Prestigio: Читалка (Мод, Unlocked)
Version: 6.6.5
ESET Mobile Security & Antivirus (Premium)
ESET Mobile Security & Antivirus (Premium)
Version: 10.2.13.0

Отзывы о Polaris Office - Free Docs, Sheets, Slides + PDF (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив