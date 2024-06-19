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Instories: шаблоны сторис для инстаграм (Мод, Unlocked)

Instories: шаблоны сторис для инстаграм (Мод, Unlocked) 5.9.0

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Версия:
5.9.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ylee Studio LTD
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 210

Instories – это инновационное приложение, предназначенное для создания увлекательных историй в социальных сетях. Оно станет отличным помощником для тех, кто стремится выразить свои творческие идеи и поделиться уникальным контентом с аудиторией. Приложение обладает широким спектром функций, которые помогут вам воплотить в жизнь самые смелые идеи.


"Instories" предлагает пользователям различные инструменты и шаблоны для создания захватывающих историй, включая разнообразные эффекты, фильтры, текстовые опции и многое другое. Это дает возможность создавать профессионально выглядящие истории без необходимости иметь специализированные навыки в области дизайна или видеомонтажа.


Приложение доступно для скачивания в Google Play, и его установка бесплатна, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Требования к конфигурации устройства средние, что обеспечивает стабильную работу приложения на большинстве современных смартфонов.



Скриншоты

Информация о модах

PRO разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Instories: шаблоны сторис для инстаграм (Мод, Unlocked) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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