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OsmAnd+ (Мод, Unlocked)

OsmAnd+ (Мод, Unlocked) 4.9.5

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Версия:
4.9.5
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
OsmAnd
Категория:
Путешествия / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 420
Скриншоты
Описание

Для тех, кто любит путешествовать, они всегда хотят никогда не теряться или всегда идти туда, куда им нужно. Поэтому необходимые инструменты, такие как GPS, карта, навигация, компас и т. Д., Всегда будут надежными помощниками. Однако все было бы удобнее, если бы пользователь использовал телефон для их замены. Но не всегда у них есть подключение для передачи данных для работы GPS, поэтому в этой статье будет представлена OsmAnd + , автономная карта, интегрированная с расширенными функциями, которые помогут пользователям легко перемещаться по любой местности. Приложение также будет автоматически обновлять данные и загружать местные карты при каждом подключении к Интернету. Пользователи также могут сами настроить приложение и получить лучший опыт путешествий в любом месте.


Суть OsmAnd - это автономная карта, поэтому у нее будет простой интерфейс в форме миниатюрной карты. Вокруг границ экрана будут панели инструментов и категории, позволяющие пользователям легко искать любое место в мире или изменять спутниковый режим. Конечно, пользователи могут использовать и другие функции, помимо карт, такие как GPS, навигатор и компас, и даже интегрировать все в одно целое, чтобы оно работало великолепно. Интерфейс можно персонализировать, например изменить цвет, режим дальтонизма, размер или шрифт. OsmAnd не так прост, но в нем есть множество интересных функций для лучшего взаимодействия с пользователем, и он начинается с гибкого, но удобного интерфейса.


Информация о модах

Живая навигация разблокирована

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать OsmAnd+ (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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