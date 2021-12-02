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TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked)

TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked) 7.2.2.2

5
1
Скачать (48 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
7.2.2.2
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Appest Inc.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 417

Общество всегда развивается, жизнь людей тоже улучшается. У каждого есть постоянная работа, от физического труда до ума. Они способствуют развитию коллектива. Постепенно вступление в новую эру требует, чтобы сотрудники выполнили определенный объем работы, обеспечивая при этом ее качество. Поэтому на сотрудников иногда оказывается давление, они не могут вспомнить и выполнить все задачи. Оттуда TickTick: ToDo List Planner, Reminder & Calendar - приложение, которое поможет вам в этом.


Интересная информация о TickTick: Планировщик списков дел, напоминания и календарь. Это приложение помогает пользователям планировать задачи, устанавливать уведомления с напоминаниями, логически управлять временем и организовывать систематическую жизнь, которую вы всегда желаете. В настоящее время он доступен в Google Play. Благодаря полезным, простым в использовании функциям приложения оно было оценено многими пользователями и получило положительные отзывы.



Скриншоты

Информация о модах

  • Разблокированы премиум / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Google Maps Location работает;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked) 7.2.2.2 взлом

Скачать TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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маша
маша 21 апреля 2024 20:12
Гость Kirill, и как исправить?(((
0
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Гость Kirill
Гость Kirill 19 января 2023 19:19
Не работают уведомления.
Samsung galaxy a12
+1
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Виктория Ткачёва
Виктория Ткачёва 7 февраля 2022 11:15
Добрый день, подскажите как можно посмотреть удаленные Заметки?
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 декабря 2021 07:06
Денис Голованов,
Скоро обновим до другой версии
0
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Денис Голованов
Денис Голованов 2 декабря 2021 05:42
После обновления приложения до версии 6.1.6.0, вначале все работает нормально
Спустя какое-то время, приложение автоматически закрывается, и это происходит на протяжении всей его работы
Не знаю, с чем это может быть связано
0
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