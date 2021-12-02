TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked) 7.2.2.2
Общество всегда развивается, жизнь людей тоже улучшается. У каждого есть постоянная работа, от физического труда до ума. Они способствуют развитию коллектива. Постепенно вступление в новую эру требует, чтобы сотрудники выполнили определенный объем работы, обеспечивая при этом ее качество. Поэтому на сотрудников иногда оказывается давление, они не могут вспомнить и выполнить все задачи. Оттуда TickTick: ToDo List Planner, Reminder & Calendar - приложение, которое поможет вам в этом.
Интересная информация о TickTick: Планировщик списков дел, напоминания и календарь. Это приложение помогает пользователям планировать задачи, устанавливать уведомления с напоминаниями, логически управлять временем и организовывать систематическую жизнь, которую вы всегда желаете. В настоящее время он доступен в Google Play. Благодаря полезным, простым в использовании функциям приложения оно было оценено многими пользователями и получило положительные отзывы.
Информация о модах
- Разблокированы премиум / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Google Maps Location работает;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать TickTick: Менеджер задач (Мод, Unlocked) 7.2.2.2 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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