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Сканер документов в PDF - TapScanner (Мод, Premium)

Сканер документов в PDF - TapScanner (Мод, Premium) 3.0.26

9
3
Скачать (23 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Tap-Mobile
Версия:
3.0.26
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
id приложения:
pdf.tap.scanner
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
1
Просмотров:
10 014

TapScanner - это удобное приложение для сканирования документов, которое позволяет пользователям легко сохранять тексты и изображения в виде файлов, таких как PDF, без необходимости переписывать их вручную. В наше время технологического развития, такие приложения становятся незаменимыми инструментами. С помощью TapScanner пользователи могут сэкономить время и усилия при сохранении документов и другого контента.


Приложение позволяет быстро и легко создавать PDF-файлы из различных материалов, включая учебные материалы, книги и документы. Даже сложные форматы, такие как заявления о приеме на работу, могут быть легко сканированы и переведены в цифровой формат.

Это особенно полезно для тех, кто работает в офисах и имеет дело с бумажными документами и заявлениями. TapScanner помогает им сократить время и упростить процесс сохранения и обработки информации. Таким образом, приложение облегчает повседневные задачи, связанные с документами, и делает их более доступными и удобны




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Информация о модах

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 Теги темы: Premium

Скачать Сканер документов в PDF - TapScanner (Мод, Premium) 3.0.26 взлом

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Скачать Сканер документов в PDF - TapScanner (Мод, Premium)
23 Мб
Ссылка 2
23 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Сканер документов в PDF - TapScanner (Мод, Premium)


Комментарии (1)
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Евгений Юрьевич Чевычалов
Евгений Юрьевич Чевычалов 15 сентября 2022 10:38
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ
+1
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